Tokyo: Ciclismo BX; brutto incidente ad americano Fields

TOKYO, 30 LUG - Brutto incidente per l'americano Connor Fields, favorito per l'oro nella prova BMX di ciclismo, nel corso della semifinale dell'Olimpiade. Mentre affrontava l'ultimo giro, lo statunitense è caduto in una curva 'volando' letteralmente via dal suo mezzo. Immediatamente soccorso, è stato 'stabilizzato' e portato via in barella. e poi in ambulanza. Ora è ricoverato in un ospedale di Tokyo e dalla prime informazioni sulle sue condizioni, e in attesa di aggiornamento, si sa che ha riportato la frattura di una clavicola. (ANSA).