Tokyo: nuoto; Panziera fuori, "mi sono mancate le energie"

TOKYO, 30 LUG - "Ho provato a fare una gara più aggressiva, ma mi sono mancate le energie: non ne avevo più". E' la delusione di Margherita Panziera, che ha fallito la qualificazione alla finale olimpica dei 200 dorso. L'azzurra si era presentata a Tokyo accreditata come una possibile candidata per arrivare almeno alla finale e invece è stata eliminata in semifinale. "Io ho dato il cento per cento, peccato perché fino a due settimane fa stavo facendo tempi assurdi. Poi non so cosa è successo. Di certo, qui è tutto diverso rispetto a una gara in Europa: il fuso orario, il mangiare diverso. Comunque è andata così e io - ha concluso la nuotatrice italiana - non mi devo abbattere". (ANSA).