Tokyo: Atletica;3000 siepi, eliminato l'Altobelli brasiliano

TOKYO, 30 LUG - Suo padre era un appassionato di calcio, come tantissimi brasiliani, e un ammiratore di 'Spillo' Altobelli, campione del mondo 1982 con l'Italia. Così suo figlio si chiama proprio così, Altobelli Silva, ed è uno specialista dei 3000 siepi che a Rio 2016 è riuscito ad arrivare in finale. Questa volta, a Tokyo, non ce l'ha fatta, piazzandosi soltanto decimo nella sua batteria. "Sto malissimo, solo io so i sacrifici che ho fatto per arrivare fin qui - le sue parole dopo la gara -. Non mi sono mai allenato come in questo ultimo anno, non mi sono concesso distrazioni, mai andato a una festa, eppure sono fuori e non ho spiegazioni. Più ci penso, e più mi viene da piangere". Ma forse c'è una spiegazione: l'Altobelli brasiliano nei giorni scorsi si era più volte lamentato sui social perché altri atleti del suo paese, nelle stanze riservate alla loro delegazione, ascoltavano la musica a un volume sempre troppo alto e non lo facevano dormire. Da qui le sue proteste, evidentemente inascoltate. (ANSA).