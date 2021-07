Tokyo: Tamberi,salti brutti ma non vedo l'ora della finalee

TOKYO, 30 LUG - "Sono stati tutti salti brutti, ma l'importante era arrivare in finale". Così, a Raisport, Gianmarco Tamberi pochi minuti dopo aver avuto la certezza della qualificazione alla finale di salto in alto delle Olimpiadi di Tokyo. "Non è stata una bella gara: dopo un ottimo riscaldamento, ho dovuto cambiare i chiodi delle scarpe. Ma questa finale l'aspettavo da troppo tempo". L'azzurro non partecipò a Rio 2016 dove era tra i favoriti, a causa di un infortunio rimediato poche settimane prima di partire per il Brasile. "Dopo cinque anni - ha detto - non vedo l'ora di fare questa finale: ora il sogno si e' trasformato in un obiettivo". (ANSA).