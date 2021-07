Tokyo: due italiani su tre qualificati per finale 3000 siepi

TOKYO, 30 LUG - Comincia bene l'Olimpiade di Tokyo 2020 per l'atletica azzurra che, nella parte iniziale della prima giornata di gara, ha qualificato due atleti su tre per la finale dei 3000 siepi. Il pass è stato ottenuto direttamente con il terzo posto nella sua batteria da Ahmed Abdelwahed. Ripescato, grazie al tempo, Ala Zoghlami (quarto nella prima batteria), mentre il fratello gemello, Osama, pure quarto nella sua batteria, è stato eliminato a causa di un tempo troppo alto che non gli ha permesso di essere ammesso alla finale. (ANSA).