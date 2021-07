Liverpool ko, ma Klopp ritrova Van Dijk e Gomez

ROMA, 29 LUG - Il Liverpool esce sconfitto dall'amichevole conro l'Hertha Berlino, a Innsbruck. Di 4-3 il punteggio a favore dei tedeschi che già dopo mezz'ora conduceva per 2-0 (gol di Ascacibar e Serdar). Mané e Minamino hanno suonato la carica per i 'Reds', firmando le reti della rimonta. Nella ripresa è entrato il neoacquisto dei tedeschi, Jovetic, e ha realizzato una doppietta. Inutile il gol nel finale di Oxlade-Chamberlain per la squadra inglese. Malgrado la sconfitta, per l'allenatore Juergen Klopp sono arrivate due buone notizie, perché Virgil Van Dijk e Joe Gomez sono tornati in campo dopo i gravissimi infortuni rimediati nella scorsa stagione. (ANSA).