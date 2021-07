F1: Hamilton, inaccettabile la legge in Ungheria anti-LGBT

(ANSA-AFP) - ROMA, 29 LUG - Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha definito la legge "anti-LGBT" dell'Ungheria "inaccettabile e codarda" in vista del Gran Premio di questo fine settimana a Budapest. "Voglio condividere il mio sostegno per le persone colpite dalla legge anti-LGBTQ del governo", ha scritto Hamilton su Instagram. "È inaccettabile, codardo e fuorviante per chi è al potere suggerire una legge del genere. Tutti meritano di avere la libertà di essere se stessi, non importa chi amano o come si identificano", ha aggiunto. Il 21 luglio, il premier ungherese Orban ha detto a si terrà il voto nazionale per valutare il sostegno alla legge dopo che la Commissione europea ha avviato un'azione legale contro Budapest per la misura. "Esorto il popolo ungherese a votare nel prossimo referendum per proteggere i diritti della comunità LGBTQ+, hanno bisogno del nostro supporta più che mai - ha detto Hamilton - Per favore, mostra amore per chi ti circonda perché l'amore vincerà sempre inviandoti positività ", ha aggiunto. E lo stesso quattro volte campione del mondo tedesco ed ex ferrarista Sebastian Vettel, che ha indossato scarpe da ginnastica adornate con una bandiera arcobaleno durante la conferenza stampa pre-gara, ha sostenuto il punto di vista di Hamilton. "Trovo imbarazzante per un paese dell'Unione Europea votare leggi come questa ", ha detto Vettel ora all'Aston Martin. " Ognuno è libero di fare quello che vuole e questo è il punto. È sulla falsariga del vivi e lascia vivere. Non sta a noi fare la legge ma solo esprimere il sostegno a coloro che ne sono colpiti", ha aggiunto il 34enne. (ANSA-AFP).