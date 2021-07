Tokyo: Arco; Boari agli ottavi, domani le finali femminili

TOKYO, 29 LUG - Domani allo Yumenoshima Park Archery Field si assegnano le medaglie individuali del tiro con l'arco donne, alle ore 15,45 di Tokyo. Si partirà dagli ottavi di finale e l'Italia sarà in gara con Lucilla Boari che oggi ha superato i primi due turni eliminatori e si è guadagnata il palcoscenico dove è ancora possibile sognare una medaglia. Il tutto dopo una giornata di gare contraddistinta ancora da diverse sorprese, soprattutto a causa di un vento difficile da interpretare, che rende tutti gli atleti soggetti a commettere qualche errore di troppo. La 24enne di Rivalta sul Mincio, unica delle tre italiane in gara che vantava una precedente esperienza olimpica (è stata titolare nel 2016 con il terzetto che ha sfiorato il bronzo, chiudendo al quarto posto al Sambodromo di Rio de Janeiro), affronterà la bielorussa Hanna Marusava. Quest'ultima per arrivare al terzo turno ha battuto la tedesca Unruh 6-4 e poi la padrona di casa Yamauchi 6-0, mentre il percorso della Boari è passato anche attraverso un derby tutto italiano. L'azzurra ha prima superato nei 1/32 la polacca Sylvia Zyzanska con i tre parziali tutti in suo favore: 27-26, 26-21, 27-25. Sicuramente più complicato il match successivo contro la compagna di nazionale, e di squadra nelle Fiamme Oro, Chiara Rebagliati, che in precedenza aveva avuto la meglio sulla svedese Chrisitne Bjerendal per 6-2, perdendo solo il prima parziale 26-24, per poi avere la meglio nei successivi tre set: 26-22, 28-26, 27-22. Il match tra le italiane ha visto invece la rimonta di Lucilla Boari, che era andata sotto 0-4. La savonese si era infatti aggiudicata i primi due set col punteggio di 26-25. L'atleta lombarda è però riuscita a raddrizzare la gara portandosi sul 4-4, superando la compagna di squadra 25-24 e 28-26. Decisivo per il passaggio del turno il quinto set, dove la Boari con un 27-25 si è guadagnata i 2 punti decisivi per andarsi a giocare domani le ultime fasi della competizione. Successivamente è scesa in campo anche Tatiana Andreoli, che ha perso contro la francese Lisa Barbelin. (ANSA).