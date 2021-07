F1: in Ungheria Verstappen proverà motore incidente Silverstone

ROMA, 29 LUG - Nelle libere di venerdì per il GP di F1 d'Ungheria Max Verstappen monterà sulla sua Red Bull la stessa power unit dell'incidente a Silverstone, quando è uscito di pista a forte velocità dopo il contatto con Lewis Hamilton durante il primo giro. Nonostante i forti danni alla vettura - che il team ha stimato in 1,8 milioni di dollari - il propulsore di Verstappen è stato rispedito al reparto motori della Honda in Giappone. Qui, dopo un'attenta revisione, il produttore l'ha ritenuto adatto almeno per girare nelle prove di dopodomani. E, se l'esito fosse positivo, Red Bull è pronta a schierarlo in gara. "La PU è stata rimandato a Sakura per controlli approfonditi - ha fatto sapere la Honda - Abbiamo anche sostituito alcune parti, come consentito dal regolamento, senza rompere i sigilli FIA. Utilizzeremo il motore questo venerdì per eseguire un adeguato test in pista, dopo di che dovremmo avere un quadro più chiaro della possibilità di utilizzarlo come motore da gara". (ANSA).