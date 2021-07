Tokyo: Pellegrini, ho sempre onorato le staffette

TOKYO, 29 LUG - "Ho sempre onorato le staffette", dichiara soddisfatta Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Sport dopo la 4x100 misti mista in cui ha portato l'Italia a chiudere al terzo posto dopo Cina e Australia con un quinto tempo totale che vale l'accesso in finale. "Sarà con noi anche in finale", promette Elena Di Liddo, che ha gareggiato nella frazione a farfalla. "Abbiamo raggiunto il risultato previsto, ora andiamo a giocarcela", ha aggiunto la pugliese. Molto soddisfatti anche i due componenti maschili della staffetta, Nicolò Martinenghi (rana) e Simone Sabbioni (bronzo). (ANSA).