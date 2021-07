Tokyo: azzurre fioretto, 'Nostro bronzo non è oro perso

TOKYO, 29 LUG - "La più grande sfida di oggi è stata accettare di non essere andate in finale": lo dice Alice Volpi, dopo il bronzo del fioretto a squadra donne, nato da una semifinale in cui le azzurre hanno sprecato un ampio vantaggio sulla Francia, per poi dominare gli Usa nella finalina. "Potevamo vincere l'oro, ma su di noi tutti pensano che un bronzo è un oro perso, ormai ci abbiamo fatto il callo . ha aggiunto Marta Batini - Ma questo non è un bronzo scontato" (ANSA).