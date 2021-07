Tokyo: bagno di folla a Fiumicino per Bordignon e Zanni

FIUMICINO-SAN MAURO, 29 LUG - Entusiasmo all'aeroporto di Fiumicino per le due medaglie olimpiche della pesistica azzurra, Giorgia Bordignon (argento nella 64 kg) e Mirko Zanni (bronzo nella 67 kg). Ad accoglierli, in una zona diversa del terminal 3 in area arrivi rispetto a quella dove era stato accolto con altrettanta euforia Vito Dell'Aquila, oro nel taekwondo, i loro compagni di Nazionale, amici, tifosi e anche il presidente della federazione italiana pesistica, Antonio Urso. Gioia incontenibile per gli Azzurri, che si sono goduti il bagno di folla, tenendo strette le loro medaglie tra striscioni, trombette e bandiere. "Sono riuscita a tirar fuori quel che sono - ha detto Bordignon -. Bello tornare a casa ed avere un' accoglienza così inaspettata e calorosa. Sono ancora senza parole perché non ho ben capito cosa ho fatto; continuo a vedere i video ma non riesco a capacitarmi fino in fondo. Eppure sono proprio io! Questa medaglia è meravigliosa ed è una bella soddisfazione aver tirato fuori quello che non sono mai riuscita a esprimere in questi anni, e averlo fatto sul palcoscenico più importante. E' arrivata la medaglia, con un sorriso immenso e tante lacrime di gioia". "Torno a casa con un carico maggiore, quello della medaglia. Ben venga il torcicollo! - ha detto Zanni - Forse inizio a realizzare un pochino quello che è successo ma ancora non completamente. L'obiettivo è stato in parte raggiunto perché ci sono ancora due posizioni da scalare ma il sogno è quello di portare la pesistica ad un altro livello di conoscenza". "Siamo felicissimi! E' rientrata da Tokyo la prima parte della nostra delegazione, carica di medaglie e sorrisi! Adesso però lasciamo le dita incrociate fino a sabato, perché c'è ancora la gara di Nino Pizzolato e credo che faremo delle belle cose", ha sottolineato Urso. (ANSA).