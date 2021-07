Tokyo: Djokovic elimina Nishikori ed è in semifinale

TOKYO, 29 LUG - Novak Djokovic ha fatto un altro passo verso l'oro olimpico mettendo al tempo stesso fine alle speranze di Kei Nishikori. Ha impiegato un'ora e 12 minuti il campione serbo per approdare in semifinale, eliminando l'avversario con uno schiacciante 6-2, 6-0. Esce così di scena l'ex numero 4 del mondo, ormai precipitato al 69/o posto, che aveva vinto una medaglia di bronzo cinque anni fa a Rio. Nishikori, 31 anni, era l'ultimo rappresentante giapponese al torneo olimpico di tennis dopo l'eliminazione della grande favorita tra le donne, Naomi Osaka. Djokovic, alla ricerca del suo primo titolo ai Giochi, contenderà un posto in finale al vincitore del match tra il numero 4 del mondo Alexander Zverev e il francese Jérémy Chardy (n.68). Grande favorito di Tokyo, "Nole", che quest'anno ha già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, sogna di raggiungere il Golden Grand Slam, ovvero vincere nello stesso anno i quattro Major e il Olimpiadi. Impresa riuscita fino ad ora solo alla tedesca Steffi Graf, nel 1988. (ANSA).