Tokyo: Straka da record, Paratore e Migliozzi 41/i

ROMA, 29 LUG - La gara individuale di golf maschile ai Giochi di Tokyo comincia all'insegna delle sorprese con l'austriaco Sepp Straka protagonista di un avvio da record. Al Kasumigaseki Country Club (par 71) di Saitama inizio non esaltante per gli azzurri Guido Migliozzi e Renato Paratore, entrambi 41/i con 71 (par) dopo il primo round, che ha subito una sospensione di oltre due ore per maltempo. In Giappone Straka, 28enne di Vienna e 161/o nel world ranking, con una prova bogey free chiusa in 63 (-8) ed impreziosita da otto birdie, ha eguagliato il miglior parziale fatto già registrare alle Olimpiadi nel 2016 dall'australiano Marcus Fraser e dall'americano Matt Kuchar (che poi conquistò il bronzo). L'austriaco è tallonato da un altro outsider, il tailandese Jazz Janewattananond, secondo con 64 (-7) davanti al belga Thomas Pieters e al messicano Carlos Ortiz, entrambi 3/i con 65 (-6). (ANSA).