Tokyo: Tiro a volo; De Filippis eliminato nella Fossa

TOKYO, 29 LUG - L'azzurro Mauro De Filippis segue il destino dell'ex moglie Jessica Rossi, e non si qualifica per la finale della Fossa olimpica di Tokyo 2020. E' stato eliminato nella gara maschile dopo uno spareggio con altri cinque tiratori che, come lui, avevano chiuso le eliminatorie al sesto posto. Fra tutti alla fine è passato il messicano Jorge Orozco Diaz, mentre oltre a De Filippis, n.1 del ranking mondiale prima dei Giochi, sono rimasti fuori altri nomi illustri come i campioni olimpici di Atene, il russo Alipov, e Rio, il croato Glasnovic, e il due volte iridato spagnolo Alberto Fernandez. Fuori anche il rappresentante di San Marino Gian Marco Berti, figlio dell'ex Capitano reggente della Repubblica del Titano, che ieri aveva chiuso al secondo posto ma oggi è 'precipitato' in 18/a posizione. In finale, oltre ad Orozco Dias, i due cechi Liptak e Kostelecky (oro a Pechino 2008), il britannico Coward Holley, il cinese Yu e il kuwaitiano Al Faihan. (ANSA).