Tokyo: Rossi, nessun rimpianto, le altre più brave di me

TOKYO, 29 LUG - "Che volete che dica, sto ancora realizzando. Ho fatto 119, quindi un'ottima gara, e non credo di essere mancata in qualcosa o di non essere arrivata pronta, sono state le altre a dimostrarsi fortissime, e non mi aspettavo che qui ci fosse un livello così alto. Se le altre sono state più brave di me non posso recriminare nulla. L'Olimpiade è così: ti prepari quattro anni, in questo caso cinque, per due giorni di gara". Così Jessica Rossi dopo l'eliminazione dalla finale di Fossa olimpica a Tokyo. "Porto comunque via dei ricordi meravigliosi, ho fatto la portabandiera della delegazione italiana più folta di sempre", aggiunge. (ANSA).