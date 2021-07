Tokyo: fossa olimpica, Jessica Rossi fuori dalla finale

TOKYO, 29 LUG - Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta a raggiungere la finale della Fossa donne, nella quale e' stata oro a Londra 2012, piazzandosi all'ottavo posto delle qualificazioni. In finale andavano le prime sei, e tra loro c'è l'altra azzurra Silvana Stanco, terza con 121/125 dietro alla slovacca Zuzana Stefecekova (125) e alla rappresentante di San Marino Alessandra Perilli (122). La finale del Trap donne è in programma alle 14.30 ora di Tokyo, le 7.30 in Italia. (ANSA).