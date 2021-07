Tokyo: atletica; Jacobs 'finale dei 100 alla mia portata

TOKYO, 29 LUG - "La finale dei 100 e' un obiettivo difficile ma obiettivamente alla mia portata". Marcel Jacobs non ha timori a parlare dei suoi sogni. Sabato, alle 12.45 italiane, e' in pista a Tokyo per le batterie e per tentare l'impresa mai riuscita in 125 anni di Olimpiadi a un italiano, entrare tra gli otto uomini più veloci al mondo. " Che tempo servirà per la finale? Non voglio pensarci, in passato non sono mai riuscito ad indovinarlo; sento solo che si dovrà correre forte, e tanto mi basta". Semifinali e finali sono programmate domenica primo agosto, alle 12.15 e alle 14.50 ora italiana (ANSA).