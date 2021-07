Tokyo: volley donne, l'Italia batte anche l'Argentina

TOKYO, 29 LUG - Continua il percorso netto della nazionale italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella terza giornata del girone B, le azzurre hanno sconfitto l'Argentina per tre set a zero (25-21, 25-16, 25-15). Dopo aver vinto contro la Russia (3-0) e la Turchia (3-1), il sestetto allenato da Davide Mazzanti si conferma così in testa alla classifica del raggruppamento. Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 21.45 giapponesi (le 14.45 italiane) le azzurre giocheranno contro la Cina. (ANSA).