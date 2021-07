Tokyo: Calcio; Argentina eliminata, passa l'Egitto

TOKYO, 28 LUG - L'Argentina, vincitrice dell'oro ad Atene 2004 e Pechino 2008, è fuori dal torneo di calcio dell'Olimpiade di Tokyo. Infatti la partita di oggi tra l'Albiceleste e la Spagna (che ha schierato molti reduci di Euro 2020, come Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo e Oyarzabal, e in più il madridista Asensio) è finita 1-1, con reti di Mikel Merino per gli spagnoli e pari di Belmonte per gli argentini. Così ne ha approfittato l'Egitto che battendo 2-0 l'Australia ha agganciato l'Argentina al secondo posto nel girone con 4 punti e ha superato il turno grazie alla migliore migliore differenza reti, mentre la Spagna ha vinto il gruppo a quota 5 punti, e ora se la vedrà, sabato nei quarti, con la Costa d'Avorio di Kessie. (ANSA).