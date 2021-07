Tokyo: tennis; troppo caldo, inizio match spostato alle 15

TOKYO, 28 LUG - La federazione internazionale di tennis (Itf) ha annunciato che da domani le partite del torneo olimpico cominceranno alle 15 ora locale, anzichè alle 11. E' quindi arrivata, se pur tardiva, la reazione alle tante proteste e lamentele dei giocatori, costretti finora a subire il caldo soffocante dell' Ariake Tennis Park di Tokyo. Una decisione, fa sapere l'Itf, presa dopo aver consultato il Cio, il Comitato organizzatore, atleti, tecnici e medici "nell'interesse della salute dei giocatori e dopo lunghe consultazioni, a causa del crescente caldo e dell'umidità che gli atleti hanno sperimentato a Tokyo". Anche oggi sui campi i giocatori hanno vissuto momenti davvero difficili, a cominciare dal russo Daniil Medvedev, il quale nell'incontro finito con l'eliminazione dell'azzurro Fabio Fognini, ha rischiato più volte di crollare: "Sin dall'inizio della partita, ho sentito di avere difficoltà a respirare. Era come se il mio diaframma fosse bloccato - ha detto Medvedev -. Alla fine del secondo set vedevo nero, stavo per crollare in campo. Tutti i giocatori che conosco dicono che non è normale iniziare le partite alle 11", ha concluso, ribadendo la richiesta di cominciare i match più tardi, finalmente accolta. Nel torneo femminile, la spagnola Paula Badosa ha dovuto lasciare il campo in sedia a rotelle, vittima di un'insolazione, dopo aver abbandonato nei quarti di finale contro Marketa Vondrousova. (ANSA).