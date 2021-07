Moto: Crutchlow sostituirà Morbidelli nei prossimi 3 GP

ROMA, 28 LUG - Cal Crutchlow sostituirà Franco Morbidelli, operato al ginocchio a fine giugno, per le prossime tre gare del mondiale MotoGP, ha annunciato il team Yamaha-Petronas. Morbidelli, 13/o nel mondiale piloti dopo nove gare, è convalescente dall'intervento al menisco e al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Salterà il GP della Stiria dell'8 agosto, quello dell'Austria del 15 agosto - entrambi disputati sul circuito di Spielberg - e quello della Gran Bretagna del 29 agosto a Silverstone. Il centauro romano sarà quindi sostituito dal britannico Crutchlow, 35 anni, ritiratosi alla fine della scorsa stagione disputata con il team Honda-LCR. "Dopo aver considerato tutte le opzioni, abbiamo deciso insieme alla Yamaha di sostituire Franco con Cal Crutchlow. E' un pilota rinomato ed esperto, attualmente collaudatore per la Yamaha. Come team indipendente, questo è il tipo di situazione in cui possiamo davvero aiutare la Yamaha", ha dichiarato Razlan Razali, Team Principal Yamaha-Petronas. (ANSA).