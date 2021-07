Tokyo: Fiji di nuovo in festa; è ancora oro nel rugby

TOKYO, 28 LUG - Nelle Isole Fiji sarà di nuovo festa nazionale, come nel 2016. La selezione di rugby a sette, la specialità della palla ovale che fa parte del programma delle Olimpiadi, ha di nuovo vinto l'oro dei Giochi, confermando quello di cinque anni fa a Rio, il primo in assoluto nella storia di questo paese. Oggi i figiani hanno battuto in finale la Nuova Zelanda, per 27-12. Prima del match i giocatori delle Fiji si sono inginocchiati a sostegno della campagna di 'BlackLivesMatter'. Bronzo all'Argentina, che ha prevalso sulla Gran Bretagna, per 17-12. (ANSA).