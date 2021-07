Tokyo: Vela; Nacra 17, ottimo avvio per Tita-Banti

TOKYO, 28 LUG - Ottima partenza di Olimpiade per Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti che, nella classe 'Nacra 17', confermano di meritare un posto tra i favoriti dei Giochi con tre prove maiuscole in condizioni meteo bellissime e impegnative per il catamarano misto foiling. La coppia azzurra vince dominando la prova di esordio, cui segue un terzo posto nella seconda prova, con rimonta notevole e sorpasso sfiorato al secondo proprio sulla linea, infine nuovo successo nella terza manche. Così Ruggero e Caterina sono primi in classifica, con 4 punti di vantaggio sui tedeschi Paul Kohloff e Alica Stuhlemmer, e sugli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin (medaglia d'argento a Rio 2016). Nella 470 Femminile, Elena Berta e Bianca Caruso chiudono la prima giornata della loro Olimpiade al sesto posto in generale, quale risultato dei due piazzamenti nelle manche odierne: quinte e undicesime. Il vento forte e il mare 'formato' hanno reso le regate piuttosto difficili, e i risultati delle due azzurre sono arrivati in rimonta, segno di buona velocità e carattere. In testa sembrano avere una marcia in più, in queste condizioni, le polacche Agnieszka Skrzypulec e Jolanra Ogar (1-1), seconde le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz (3-2), terze le inglesi Hannah Mills e EWilidh McIntyre (4-3). Nei prossimi giorni si attende un calo del vento e le carte torneranno a mischiarsi per tutte. "Le chiamate meteo che avevamo per oggi si sono confermate, uno scenario tra quelli tipici di Enoshima - commenta il ct dell'Italvela, Michele Marchesini -, con un'onda molto particolare che quando il vento da sud supera i 13 nodi per via dei fondali si alza molto e diventa impegnativa. Per i Nacra, condizioni straordinarie e molto spettacolari, Tita-Banti hanno fatto i Tita-Banti". (ANSA).