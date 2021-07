Tokyo: tennis; Djokovic spedito ai quarti

TOKYO, 28 LUG - Novak Djokovic si è qualificato agevolmente ai quarti del torneo olimpico di tennis, battendo lo spagnolo Alejandro Davidovich in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1. Il serbo, n.1 del mondo. continua dunque la sua rincorsa all'oro olimpico, l'unico titolo ancora mancante alla sua prestigiosa carriera. In caso di vittoria a Tokyo il detentore di 20 titoli del Grande Slam sarebbe quindi nella posizione ideale per raggiungere il Golden Grand Slam agli US Open, dopo aver già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Solo la tedesca Steffi Graf finora ha realizzato l'impresa di vincere nello stesso anno i quattro Major e il titolo olimpico. Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il giapponese Kei Nishikori, ultima speranza di medaglia del suo Paese dopo l'eliminazione di Naomi Osaka. (ANSA).