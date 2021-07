Tokyo: pallanuoto donne, dopo 13 anni Usa sconfitti

TOKYO, 28 LUG - Imbattuta a Londra 2012 e Rio 2016, nel torneo di pallanuoto femminile di Tokyo 2020, la nazionale degli Stati Uniti ha perso una partita a Cinque cerchi dopo 13 anni. Allo Tatsumi Water Polo Centre, le americane sono state battute dall'Ungheria per 10-9. Le pallanuotiste Usa, che avevano perso l'ultima partita olimpica nella finalissima di Pechino 2008 contro l'Olanda, sono comunque già qualificate per i quarti di finale e restano favorite per salire per la terza consecutiva sul gradino più alto del podio delle Olimpiadi. (ANSA).