Tokyo: judo; Bellandi sconfitta anche nei ripescaggi

TOKYO, 28 LUG - Per la judoka italiana Alice Bellandi, è sfumata anche la possibilità di lottare per medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo nella categoria dei 70 chili. In un incontro di ripescaggio, la bresciana conosciuta anche come simbolo del movimento Lgbt - che nei quarti aveva perso contro l'olandese Sanne van Dijke - è stata sconfitta dalla croata Matic. (ANSA).