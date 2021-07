++ Atletica:Tamberi 'l'appuntamento più importante della vita' +

ROMA, 28 LUG - "E' l'appuntamento più importante della mia vita, e non vedo l'ora di affrontare la gara. Scalpito, letteralmente". Lo dice Gianmarco Tamberi, capitano dell'Italia di atletica. "Se mi volto indietro, vedo tutte le mie scelte, e non le cambierei", dice l'azzurro che saltò per infortunio Rio dove era dato per favorito nel salto in alto. "Quello che contava, era arrivare qui nella condizione giusta, al meglio delle proprie possibilità. Credo di esserci riuscito". (ANSA).