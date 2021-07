Tokyo: Tiro a volo;Stanco 2/a e Rossi 6/a nelle eliminatorie

TOKYO, 28 LUG - L'azzurra Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto al termine del primo giorno di eliminatorie (75 piattelli) della gara di Fossa olimpica dei Giochi di Tokyo. Alla pari con lei, con il punteggio di 74/75, c'è la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli. Meglio di loro ha fatto soltanto la slovacca Zuzana Stefecekova che, non avendo commesso errori ha fatto 75/75. Al sesto posto, con 72 e alla pari con l'australiana Smith e la francese Cormenier, c'è la portabandiera dell'Italia Jessica Rossi, che se le qualificazioni si fossero chiuse oggi avrebbe dovuto spareggiare per entrare in finale. Le eliminatorie della Fossa donne si concluderanno domani, giorno in cui alle 14,30 ora di Tokyo, le 7,30 in Italia, è in programma la finale. (ANSA).