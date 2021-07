Spirito olimpico: "Siamo a pezzi, ma tutti con Bruno..."

TOKYO, 28 LUG - (Riflessioni di don Gionatan De Marco, cappellano degli azzurri al Villaggio atleti) "Accade che il Covid assedia anche lo spirito olimpico e non possiamo non parlarne. Non possiamo soprattutto non dar voce a Bruno Rosetti che da tempo sognava e preparava la sua finale olimpica. E la notte prima del grande appuntamento, il Covid ne ha bloccato la realizzazione, sentenziando una positività che si è tradotta nella sua sostituzione in canoa. Uno spirito olimpico che oggi si sente a stracci… Quello di Bruno, passato in un lampo da una possibile medaglia d'oro a un Covid hotel giapponese, e anche il nostro. Potremmo parlare di fatto ingiusto, potremmo prendercela con qualcuno per il fatto che tutto questo sia accaduto, potremmo addirittura scomodare il Cielo per chiedere spiegazioni… ma lo spirito olimpico accetta, anche quando è difficile, la realtà. Lo spirito olimpico non abbandona, si fa compagnia, si fa sostegno, si fa amicizia. Perché piangere con chi piange e gioire con chi gioisce non è solo una frase evangelica, ma è una delle regole fondanti della mistica della fraternità, dove la vita si fa presa in carico della vita dell'altro". (ANSA).