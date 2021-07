Tokyo: oro crono donne a Van Vleuten, Longo Borghini 10/a

TOKYO, 28 LUG - L'olandese Annemiek van Vleuten, già medaglia d'argento domenica nella prova in linea su strada, ha vinto l'oro nella cronometro sul circuito del Monte Fuji, a 120 km da Tokyo. La Van Vleuten ha concluso i 22,1 km in 30', 13" e 49/100. Argento alla svizzera Marlen Reusser (a 56" e 47/100), bronzo all'altra olandese Anna van der Breggen (a 1' 1" 63/100). Decimo posto per Elisa Longo Borghini, che domenica scorsa nella prova su strada aveva vinto il bronzo. Nella stessa corsa di domenica, la Van Vleuten aveva esultato sul traguardo, credendo di aver vinto la corsa. Aveva, invece, perso di vista l'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga da poco dopo l'inizio della gara, che ancora la precedeva ed aveva appena tagliato il traguardo. (ANSA).