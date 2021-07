Tokyo: sciabola maschile a squadre, Italia in semifinale

TOKYO, 28 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia è in semifinale della prova a squadre di sciabola maschile. Nei quarti di finale il quartetto azzurro - Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè (riserva Aldo Montano - ha sconfitto l'Iran per 45-44 con l'ultima, decisiva stoccata di Curatoli. In semifinale gli italiani sfideranno l'Ungheria che ha eliminato gli Stati Uniti. (ANSA).