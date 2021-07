Tokyo:pugilato;Irma Testa in semifinale,è già sul podio

TOKYO, 28 LUG - E' già storica medaglia per il pugilato femminile italiano. Irma Testa è in semifinale, e quindi come minimo bronzo, a Tokyo 2020 nella categoria dei pesi piuma. Nel match di oggi dei quarti di finale, la poliziotta campana soprannominata 'Butterfly' ha battuto ai punti con verdetto unanime, quindi 5-0 (30-27, 30-26, 29-28, 29-29, 29-28), la canadese Caroline Veyre, 32enne parigina con passaporto del paese nordamericano. (ANSA).