Tokyo: Pellegrini 'è stato bel viaggio,me la sono goduta'

TOKYO, 28 LUG - "E' stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine". Federica Pellegrini prova a non piangere, ma non riesce a trattenere le lacrime dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile, "l'ultima della mia carriera". "Tra pochi giorni faro' 33 anni, è il momento piu' giusto ha detto a RaiSport -: ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall'Italia". (ANSA).