Tokyo: positivo al Covid canottiere azzurro Rosetti

TOKYO, 28 LUG - Primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che tra un'ora avrebbe dovuto partecipare alla finale del 4 senza. Lo annuncia il Coni, al quale la positivita' e' stata comunicata stamattina. Rosetti, che e' stato gia' trasferito in un hotel per l'isolamento, sara' sostituito in finale da Marco Di Costanzo, che avrebbe dovuto prendere parte alla semifinale del 2 senza e sara' a sua volta sostituito da Vincenzo Abbagnale (ANSA).