Tokyo:Biles,non volevo medaglia a rischio per mia cavolata

ROMA, 27 LUG - "Ho solo pensato che fosse un po' meglio fare un passo indietro lavorando sulla mia consapevolezza e sapevo che le ragazze avrebbero fatto un lavoro assolutamente grandioso. Non volevo che la squadra rischiasse la medaglia per una mia cavolata perché loro hanno lavorato davvero troppo duro così ho deciso che spettasse alle ragazze proseguire il resto della gara". Così Simon Biles ha spiegato il forfait nella finale All Around di ginnastica artistica a Tokyo, in conferenza stampa con le altre ginnaste statunitensi che hanno ottenuto l'argento. Per i media americani, Biles si è presentata alla gara con un piede vistosamente fasciato. (ANSA).