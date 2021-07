Gravina 'Ripescaggi e riammissioni? Aspettiamo motivazioni'

ROMA, 27 LUG - Il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente, Gabriele Gravina, e ai presidenti delle componenti per le riammissione e i ripescaggi in B e C in seguito al rigetto dei ricorsi del Collegio di Garanzia del Coni per Chievo, Carpi, Novara, Casertana e Samb. "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare - ha dichiarato Gravina nella conferenza stampa post Consiglio Federale -. Ci sembrava giusto ed opportuno aspettare il 2 agosto per la concessione delle licenze nazionali". Su un'eventuale pronuncia tardiva sui ricorsi presentati al Tar ha poi aggiunto: "Se lo farà a fine agosto non aspetterò nessuno. Per una questione di rispetto, esiste una decisione negativa del Collegio di Garanzia del Coni. Noi vogliamo capire le motivazioni e fare delle riflessioni più approfondite". Il Consiglio ha poi indicato il Cosenza quale società con priorità per la riammissione al campionato di Serie B al posto del Chievo. Per la Serie C, invece, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro (gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata, quest'anno con priorità alle società di Interregionale). A seguito della rinuncia della società Gozzano, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l'AZ Picerno. (ANSA).