Juventus: Agnelli 'ho sentito Chiellini, non è un problema'

TORINO, 27 LUG - Il contratto di Giorgio Chiellini "non è un problema". Andrea Agnelli allontana così i dubbi sul futuro del difensore alla Juventus. "Mi divertite come al solito - dice il presidente bianconero rivolgendosi in conferenza stampa ai giornalisti -. Ho letto che Chiellini è offeso perché non ha sentito nessuno. L'ho sentito io lunedì scorso, gioca da noi da vent'anni, mi sembrava ridicolo fargli interrompere le vacanze per firmare un contratto. Informatevi quando scrivete. Chiellini - ribadisce - non è un problema". (ANSA).