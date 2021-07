Tokyo: Biles 'ho peso del mondo sulle spalle'

TOKYO, 27 LUG - "Ho il peso del mondo sulle spalle". Lo scrive sul suo profilo Instagram Simon Biles : la ginnasta Usa, sostituita nel suo esercizio nella finale a squadre, ha postato un messaggio per raccontare il suo momento no. "Non è stata una giornata facile o la mia migliore, ma l'ho superata. A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle. So che lo spazzo via e faccio sembrare che la pressione non mi colpisca, ma dannazione a volte è difficile: le olimpiadi non sono uno scherzo" (ANSA).