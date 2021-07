Juve: Allegri 'Ronaldo grandissimo, contento ritrovarlo'

TORINO, 27 LUG - "Ronaldo è un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ho parlato con lui, gli ho detto che è un anno importante e che sono molto contento di ritrovarlo". Massimiliano Allegri parla così del portoghese, appena rientrato alla Juventus dopo le vacanze extra per gli Europei. "Ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni fa, quando la squadra era più anziana ed esperta - aggiunge -: oltre a mettere in campo le sue qualità di goleador, da lui mi aspetto molto sul piano della responsabilità. E' tornato in buone condizioni e con molti stimoli e sono contento". (ANSA).