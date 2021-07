Tokyo: ginnastica; Biles sostituita in team Usa durante finale

TOKYO, 27 LUG - La pluricampionessa olimpionica statunitense Simone Biles è stata sostituita nel corso della finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi di Tokyo, cui partecipa anche l'Italia con Alice D'Amato, Asia D'Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Dopo aver eseguito la prova del volteggio, non impeccabile, Biles ha lasciato la zona di gara per poi tornare con la sua squadra, ma questa volta con lo status di sostituta alle parallele asimmetriche e alle altre due prove in programma. (ANSA).