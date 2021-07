Nuoto: Paltrinieri 'mononucleosi ha cambiato tutto'

TOKYO, 27 LUG - "La mononucleosi ha cambiato tutto: fino a un mese fa non sapevo cosa avrei fatto, non sapevo se ce l'avrei fatta". Gregorio Paltrinieri si qualifica alla finale degli 800 con l'ultimo tempo, una delle tre gare di fondo nelle quali intende gareggiare, e paradossalmente e' contento. "E' dura - il primo commento a RaiSport -: ma vediamo in finale, libero la mente e tutto puo' succedere". Deluso Detti, fuori dalla finale della sua distanza. "E' stata una gara orribile, come tutto questo anno". (ANSA).