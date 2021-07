Dal Pino 'servono misure di respiro bilanci per club'

ROMA, 27 LUG - "Il nostro settore non ha ricevuto alcun ammortizzatore, i club vivono una situazione di mancati introiti causati dalla pandemia senza precedenti, e a fronte di perdite di oltre un miliardo e 200 milioni di euro abbiamo davanti uno scenario in cui mancheranno altri soldi alla ripresa. Abbiamo bisogno che vengano adottate misure di respiro per i bilanci delle Società, non è possibile continuare a sostenere costi certi davanti a ricavi incerti, così è troppo penalizzante", lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, al termine del Consiglio Federale della Figc. (ANSA).