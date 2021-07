Tokyo: Pilato, 'Grazie anche a chi voleva mio momento buio'

ROMA, 27 LUG - "Grazie a tutti e soprattutto a chi aspettava da tanto un mio momento buio, mi aiutate soltanto a fare ancora meglio". Sono in agrodolce le prime parole di Benedetta Pilato dopo la delusione ei Tokyo 2020: "Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più", scrive in un lungo post su Instagram con la sua foto in aereo in occasione del volo di rientro. "È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un po' di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta" (ANSA).