F1: Rosberg, inevitabili altri contatti Hamilton-Verstappen

ROMA, 27 LUG - Nico Rosberg di battaglie ruota a ruota con Lewis Hamilton se ne intende. Ecco perché l'ex pilota Mercedes e campione del mondo 2016 è convinto che l'incidente di Silverstone tra il campione inglese e Max Verstappen non sarà l'ultimo della stagione in corso. Tra i due rivali per il titolo delle monoposto "è in corso uno scontro di generazioni". Richiesto da Sky Sport F1 di dare la sua opinione sul contatto che ha messo guori gioco Verstappen, il pilota tedeco lo ha definito "un incidente di gara". "Ovviamente puoi dare un po' più di colpa all'uno o all'altro - ha aggiunto - ma alla fine è la battaglia tra generazioni. Entrambi non lasceranno all'altro nemmeno un centimetro e lo abbiamo visto già nelle gare precedenti. Non è la prima volta che sono entrati in collisione e altre ne vedremo, ne sono certo". E questo perché il 2021 sta mettendo a confronto diretto "il miglior ragazzo dell'ultima generazione e il migliore della prossima. Mi ricordano davvero Senna-Schumacher, Schumacher-Alonso, Alonso... Vettel". (ANSA).