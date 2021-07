Tokyo: basket 3x3, Italia battuta dalla Russia ma ai quarti

TOKYO, 27 LUG - Sconfitta ma qualificata ai quarti di finale del primo torneo olimpico di basket 3x3 femminile a cui hanno partecipato otto squadre: già alle ore 21.50 giapponesi (le 14.50 italiane) l'Italia sfiderà la Cina per un posto in semifinale. Poco fa, nell'ultima partita del girone eliminatorio a otto, le azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 17-9, chiudendo così al sesto posto il raggruppamento. Sono state eliminate le ultime due, Romania e Mongolia. Le prime due, Stati Uniti e Russia hanno già conquistato l'accesso alle semifinali. La vincente di Italia-Cina sfiderà la Russia, quella di Giappone-Francia gli Stati Uniti. (ANSA).