Tokyo: tennis; Pliskova battuta, la Giorgi ai quarti

TOKYO, 27 LUG - Non si ferma la corsa olimpica di Camila Giorgi: negli ottavi di finale del torneo di tennis femminile di Tokyo 2020, l'azzurra (numero 58 al mondo) ha sconfitto a sorpresa e in due set (6-4 6-2, in un'ora e 15 minuti di gioco) anche la ceca Karolina Pliskova (16 al mondo e quinta testa di serie). Al primo turno l'azzurra ha superato la statunitense Bardy, (numero 16 al mondo), al secondo la russa Visnina (56 al mondo). (ANSA).