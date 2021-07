Tokyo: primo campione olimpico Surf è brasiliano Ferreira

TOKYO, 27 LUG - E' il brasiliano Italo Ferreira, uno dei favoriti della vigilia, il primo campione olimpico nella storia del Surf. Nella finale di oggi dei Giochi di Tokyo ha battuto il giapponese Kanoa Igarashi. "Dio ha realizzato il mio sogno, vorrei che qui ora ci fosse mia nonna che ha fatto così tanto per me - il suo commento a caldo dopo la gara -. Ieri ho fatto tanto il tifo per Rayssa Leal, 'a Fadinha' : speravo che vincesse, invece il primo oro del Brasile in questa Olimpiade l'ho preso io facendo la cosa che amo di più: surfare in mezzo alle onde". Ora è in corso la finale per l'oro femminile tra l'americana Carissa Moore e la sudafricana Bianca Buitendag, intanto Ferreira ha ricevuto praticamente in diretta le congratulazioni della Seleçao del calcio che stava seguendo la finale del surf sui telefonini dei giocatori in pullman a Tokyo. (ANSA).