Tokyo: spada donne,in semifinale Italia sconfitta da Estonia

TOKYO, 27 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nella semifinale della gara a squadre di spada femminile, l'Italia è stata sconfitta dall'Estonia per 42-34. Le azzurre - Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (riserva Alberta Santuccio) - torneranno in pedana per la finale per il bronzo alle ore 18.30 giapponesi (le 11.30 italiane) con la perdente della semifinale Cina-Corea. (ANSA).