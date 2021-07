Tokyo: Pugilato; Nicoli vince e va agli ottavi di finale

TOKYO, 27 LUG - L'azzurra Rebecca Nicoli ha superato i sedicesimi di finale del torneo di pugilato, categoria leggeri, di Tokyo 2020 battendo ai punti per 4-1 (30-27, 28-29, 29-28, 29-28, 30-27) la messicana Esmerlda Falcon Reyes, detta 'La Pantera'. Il prossimo turno riserverà alla poliziotta pavese un impegno durissimo: infatti venerdì dovrà affrontare, aell11 del mattino di Tokyo, le 4 in Italia, l'irlandese Kelly Harrington, numero 1 del mondo e qui grande favorita per la medaglia d'oro. (ANSA).